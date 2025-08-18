Mis on DOSE (DOSE)

DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DOSE (DOSE) allikas Ametlik veebisait

DOSE hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOSE (DOSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOSE (DOSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOSE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOSE hinna ennustust kohe!

DOSE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DOSE (DOSE) tokenoomika

DOSE (DOSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOSE (DOSE) kohta Kui palju on DOSE (DOSE) tänapäeval väärt? Reaalajas DOSE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOSE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOSE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DOSE turukapitalisatsioon? DOSE turukapitalisatsioon on $ 1.65M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOSE ringlev varu? DOSE ringlev varu on 3.27B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOSE (ATH) hind? DOSE saavutab ATH hinna summas 0.373235 USD . Mis oli kõigi aegade DOSE madalaim (ATL) hind? DOSE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOSE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOSE kauplemismaht on -- USD . Kas DOSE sel aastal kõrgemale ka suundub? DOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOSE hinna ennustust

DOSE (DOSE) Olulised valdkonna uudised