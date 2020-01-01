Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dopex Rebate (RDPX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. Fee accrual can be boosted via staking rDPX. Ametlik veebisait: https://dopex.io

Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dopex Rebate (RDPX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Koguvaru: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Ringlev varu: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 315.58 $ 315.58 $ 315.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.308974 $ 0.308974 $ 0.308974 Praegune hind: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Lisateave Dopex Rebate (RDPX) hinna kohta

Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RDPX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RDPX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RDPX tokeni tokenoomikat, avastage RDPX tokeni reaalajas hinda!

RDPX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RDPX võiks suunduda? Meie RDPX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

