rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended. rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token. 1. rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults. 2. Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions. 3. rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets. 4. Fee accrual can be boosted via staking rDPX.

Üksuse Dopex Rebate (RDPX) allikas Ametlik veebisait

Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika

Dopex Rebate (RDPX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RDPX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dopex Rebate (RDPX) kohta Kui palju on Dopex Rebate (RDPX) tänapäeval väärt? Reaalajas RDPX hind USD on 1.93 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RDPX/USD hind? $ 1.93 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RDPX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dopex Rebate turukapitalisatsioon? RDPX turukapitalisatsioon on $ 2.63M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RDPX ringlev varu? RDPX ringlev varu on 1.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RDPX (ATH) hind? RDPX saavutab ATH hinna summas 315.58 USD . Mis oli kõigi aegade RDPX madalaim (ATL) hind? RDPX nägi ATL hinda summas 0.308974 USD . Milline on RDPX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RDPX kauplemismaht on -- USD . Kas RDPX sel aastal kõrgemale ka suundub? RDPX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RDPX hinna ennustust

