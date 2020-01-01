Dope World Paper (PAPER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dope World Paper (PAPER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dope World Paper (PAPER) teave A DAO for the streets. Build a character and develop the metaverse in your pursuit of money, power, and notoriety. Dope Wars is a LOOT derivative and acts as the legos for the Dope Wars Metaverse. Dope Wars NFT's are available here - https://opensea.io/collection/dope-v4 Ametlik veebisait: https://dopeworld.gg Ostke PAPER kohe!

Dope World Paper (PAPER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dope World Paper (PAPER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 336.62K $ 336.62K $ 336.62K Koguvaru: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Ringlev varu: $ 907.73M $ 907.73M $ 907.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 524.14K $ 524.14K $ 524.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.057268 $ 0.057268 $ 0.057268 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.00037084 $ 0.00037084 $ 0.00037084 Lisateave Dope World Paper (PAPER) hinna kohta

Dope World Paper (PAPER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dope World Paper (PAPER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAPER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAPER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAPER tokeni tokenoomikat, avastage PAPER tokeni reaalajas hinda!

PAPER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAPER võiks suunduda? Meie PAPER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAPER tokeni hinna ennustust kohe!

