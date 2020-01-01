Dopamine (DOPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dopamine (DOPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dopamine (DOPE) teave Tokenized web3 software license model, for Beginners, Degens, Businesses. Powering AI, DEPIN and super Apps Ametlik veebisait: https://www.web3intelligence.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/1AYsHESA5M6O41E3Sb4oT5NpZQjGfwdyiBqtSQhtqCcc/present?usp=sharing Ostke DOPE kohe!

Dopamine (DOPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dopamine (DOPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 107.38K $ 107.38K $ 107.38K Koguvaru: $ 124.98M $ 124.98M $ 124.98M Ringlev varu: $ 124.98M $ 124.98M $ 124.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 107.38K $ 107.38K $ 107.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.582191 $ 0.582191 $ 0.582191 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00085916 $ 0.00085916 $ 0.00085916 Lisateave Dopamine (DOPE) hinna kohta

Dopamine (DOPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dopamine (DOPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOPE tokeni tokenoomikat, avastage DOPE tokeni reaalajas hinda!

DOPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOPE võiks suunduda? Meie DOPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOPE tokeni hinna ennustust kohe!

