DOOM (DOOM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOOM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on DOOM muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -4.79% 24 tunni vältel +0.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOOM praegune turukapitalisatsioon on $ 1.43M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOOM ringlev varu on 3,141.58T, mille koguvaru on 3.14158130619e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.43M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DOOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOOM ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.79%
|30 päeva
|$ 0
|+4.20%
|60 päeva
|$ 0
|+16.23%
|90 päeva
|$ 0
|--
$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.