Doogle (DOOGLE) tokenoomika
Doogle (DOOGLE) teave
Doogle - Matt furies first ever dog character.
In the year 2018, Matt Furie, the creator of the infamous Pepe the Frog meme, made a bold decision. He decided to bring a new character to life - Doogle, his first ever dog character. Doogle was a lovable, goofy dog with a big heart and a penchant for getting into silly situations.
Doogle is on a mission to prove himself worthy of joining the boys club, alongside Pepe, Brett, Andy & Landwolf.
CEX listing confirmed aswell, check out the website.
Doogle (DOOGLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Doogle (DOOGLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Doogle (DOOGLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Doogle (DOOGLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate DOOGLE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
DOOGLE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate DOOGLE tokeni tokenoomikat, avastage DOOGLE tokeni reaalajas hinda!
DOOGLE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu DOOGLE võiks suunduda? Meie DOOGLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.