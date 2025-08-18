Rohkem infot DOMO

Dony Montana logo

Dony Montana hind (DOMO)

Loendis mitteolevad

1 DOMO/USD reaalajas hind:

--
----
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dony Montana (DOMO) reaalajas hinnagraafik
Dony Montana (DOMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001592
$ 0.00001592$ 0.00001592
24 h madal
$ 0.00001623
$ 0.00001623
24 h kõrge

$ 0.00001592
$ 0.00001592$ 0.00001592

$ 0.00001623
$ 0.00001623$ 0.00001623

$ 0.01257691
$ 0.01257691$ 0.01257691

$ 0.00001185
$ 0.00001185$ 0.00001185

-1.20%

+0.02%

+0.29%

+0.29%

Dony Montana (DOMO) reaalajas hind on $0.000016. Viimase 24 tunni jooksul DOMO kaubeldud madalaim $ 0.00001592 ja kõrgeim $ 0.00001623 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01257691 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001185.

Lüliajalise tootluse osas on DOMO muutunud -1.20% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +0.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dony Montana (DOMO) – turuteave

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

--
----

$ 14.96K
$ 14.96K$ 14.96K

935.06M
935.06M 935.06M

935,058,157.343722
935,058,157.343722 935,058,157.343722

Dony Montana praegune turukapitalisatsioon on $ 14.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOMO ringlev varu on 935.06M, mille koguvaru on 935058157.343722. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.96K.

Dony Montana (DOMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dony Montana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dony Montana ja USD hinnamuutus $ -0.0000004112.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dony Montana ja USD hinnamuutus $ +0.0000023929.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dony Montana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.02%
30 päeva$ -0.0000004112-2.57%
60 päeva$ +0.0000023929+14.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Dony Montana (DOMO)

Dony Montana - Meme Dony Montana stood at the podium, his piercing eyes scanning the sea of reporters and supporters gathered before him. The room buzzed with anticipation. He adjusted the microphone and began to speak with a voice full of conviction. Ladies and gentlemen, we need a leader who understands the value of hard work, who knows how to turn challenges into opportunities. I am that leader. We need to bring back our wealth and create opportunities for every investor. My plan will do that.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dony Montana (DOMO) allikas

Ametlik veebisait

Dony Montana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dony Montana (DOMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dony Montana (DOMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dony Montana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dony Montana hinna ennustust kohe!

DOMO kohalike valuutade suhtes

Dony Montana (DOMO) tokenoomika

Dony Montana (DOMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dony Montana (DOMO) kohta

Kui palju on Dony Montana (DOMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOMO hind USD on 0.000016 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOMO/USD hind?
Praegune hind DOMO/USD on $ 0.000016. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dony Montana turukapitalisatsioon?
DOMO turukapitalisatsioon on $ 14.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOMO ringlev varu?
DOMO ringlev varu on 935.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOMO (ATH) hind?
DOMO saavutab ATH hinna summas 0.01257691 USD.
Mis oli kõigi aegade DOMO madalaim (ATL) hind?
DOMO nägi ATL hinda summas 0.00001185 USD.
Milline on DOMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOMO kauplemismaht on -- USD.
Kas DOMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOMO hinna ennustust.
Dony Montana (DOMO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.