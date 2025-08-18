Rohkem infot DONTDIE

DONTDIECOIN hind (DONTDIE)

1 DONTDIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
DONTDIECOIN (DONTDIE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

DONTDIECOIN (DONTDIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.40%

-10.40%

DONTDIECOIN (DONTDIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DONTDIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DONTDIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DONTDIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -10.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DONTDIECOIN (DONTDIE) – turuteave

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

--
----

$ 10.03K
$ 10.03K$ 10.03K

999.44M
999.44M 999.44M

999,444,068.924045
999,444,068.924045 999,444,068.924045

DONTDIECOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 10.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DONTDIE ringlev varu on 999.44M, mille koguvaru on 999444068.924045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.03K.

DONTDIECOIN (DONTDIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DONTDIECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DONTDIECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DONTDIECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DONTDIECOIN ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-47.70%
60 päeva$ 0-37.25%
90 päeva$ 0--

Mis on DONTDIECOIN (DONTDIE)

DONT DIE is a movement inspired by (but bigger than!) Bryan Johnson's longevity work. Join the community to learn tips, strategies, and discuss ideas for how to "Don't Die." Community has demonstrated early cult-like traction of people interested in the DONTDIE movement, and people are already sharing insights, resources, and ideas to propel human kind to our next stage of evolution. DONTDIE means sleep. It means hydration. It means clean eating. It means measurement.

Üksuse DONTDIECOIN (DONTDIE) allikas

DONTDIECOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on DONTDIECOIN (DONTDIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DONTDIECOIN (DONTDIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DONTDIECOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DONTDIE kohalike valuutade suhtes

DONTDIECOIN (DONTDIE) tokenoomika

DONTDIECOIN (DONTDIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONTDIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DONTDIECOIN (DONTDIE) kohta

Kui palju on DONTDIECOIN (DONTDIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DONTDIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DONTDIE/USD hind?
Praegune hind DONTDIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DONTDIECOIN turukapitalisatsioon?
DONTDIE turukapitalisatsioon on $ 10.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DONTDIE ringlev varu?
DONTDIE ringlev varu on 999.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DONTDIE (ATH) hind?
DONTDIE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DONTDIE madalaim (ATL) hind?
DONTDIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DONTDIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DONTDIE kauplemismaht on -- USD.
Kas DONTDIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DONTDIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DONTDIE hinna ennustust.
2025-08-18

