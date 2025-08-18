Rohkem infot DONT

1 DONT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
DONT coin (DONT) reaalajas hinnagraafik
DONT coin (DONT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DONT coin (DONT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DONT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DONTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DONT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

DONT coin (DONT) – turuteave

$ 45.23K
$ 45.23K$ 45.23K

--
----

$ 45.23K
$ 45.23K$ 45.23K

999.97M
999.97M 999.97M

999,967,962.854013
999,967,962.854013 999,967,962.854013

DONT coin praegune turukapitalisatsioon on $ 45.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DONT ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999967962.854013. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.23K.

DONT coin (DONT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DONT coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DONT coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DONT coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DONT coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.33%
60 päeva$ 0+11.71%
90 päeva$ 0--

Mis on DONT coin (DONT)

$DONT is a cryptocurrency project that embodies the cypherpunk spirit and the strong, determined ethos of Donald Trump. By leveraging robust blockchain technology, fostering a vibrant community, and aligning with the values of transparency, decentralization, and innovation, $DONT aims to empower individuals and promote a more inclusive financial system. The project seeks to tap into the energy and passion of Trump's supporters while providing a platform for political engagement and expression within the cryptocurrency landscape.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse DONT coin (DONT) allikas

Ametlik veebisait

DONT coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on DONT coin (DONT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DONT coin (DONT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DONT coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DONT coin hinna ennustust kohe!

DONT kohalike valuutade suhtes

DONT coin (DONT) tokenoomika

DONT coin (DONT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DONT coin (DONT) kohta

Kui palju on DONT coin (DONT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DONT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DONT/USD hind?
Praegune hind DONT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DONT coin turukapitalisatsioon?
DONT turukapitalisatsioon on $ 45.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DONT ringlev varu?
DONT ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DONT (ATH) hind?
DONT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DONT madalaim (ATL) hind?
DONT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DONT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DONT kauplemismaht on -- USD.
Kas DONT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DONT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DONT hinna ennustust.
DONT coin (DONT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

