Mis on Donkey King (DOKY)

"Donkey King"is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey wearing a crown. It's a lighthearted and playful cryptocurrency that aims to bring joy to the crypto world. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish Donkey King as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society. Our roadmap is a testament to our commitment to building a vibrant community centered around memes and cryptocurrency. We believe in the power of laughter, creativity, and the boundless potential of blockchain technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Donkey King (DOKY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Donkey King hinna ennustus (USD)

Kui palju on Donkey King (DOKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Donkey King (DOKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Donkey King nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Donkey King hinna ennustust kohe!

DOKY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Donkey King (DOKY) tokenoomika

Donkey King (DOKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Donkey King (DOKY) kohta Kui palju on Donkey King (DOKY) tänapäeval väärt? Reaalajas DOKY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOKY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Donkey King turukapitalisatsioon? DOKY turukapitalisatsioon on $ 29.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOKY ringlev varu? DOKY ringlev varu on 8.67B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOKY (ATH) hind? DOKY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DOKY madalaim (ATL) hind? DOKY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOKY kauplemismaht on -- USD . Kas DOKY sel aastal kõrgemale ka suundub? DOKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOKY hinna ennustust

Donkey King (DOKY) Olulised valdkonna uudised