Rohkem infot DONKEE

DONKEE Hinnainfo

DONKEE Valge raamat

DONKEE Ametlik veebisait

DONKEE Tokenoomika

DONKEE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Donkee logo

Donkee hind (DONKEE)

Loendis mitteolevad

1 DONKEE/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Donkee (DONKEE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:22:06 (UTC+8)

Donkee (DONKEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00487944
$ 0.00487944$ 0.00487944

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-6.65%

-2.35%

-2.35%

Donkee (DONKEE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DONKEE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DONKEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00487944 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DONKEE muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -6.65% 24 tunni vältel -2.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Donkee (DONKEE) – turuteave

$ 11.41K
$ 11.41K$ 11.41K

--
----

$ 11.41K
$ 11.41K$ 11.41K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,933.0
999,999,933.0 999,999,933.0

Donkee praegune turukapitalisatsioon on $ 11.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DONKEE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999933.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.41K.

Donkee (DONKEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Donkee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Donkee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Donkee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Donkee ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.65%
30 päeva$ 0-60.77%
60 päeva$ 0+16.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Donkee (DONKEE)

What am I, you ask? I’m the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that’s me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it’s catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Donkee (DONKEE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Donkee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Donkee (DONKEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Donkee (DONKEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Donkee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Donkee hinna ennustust kohe!

DONKEE kohalike valuutade suhtes

Donkee (DONKEE) tokenoomika

Donkee (DONKEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DONKEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Donkee (DONKEE) kohta

Kui palju on Donkee (DONKEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DONKEE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DONKEE/USD hind?
Praegune hind DONKEE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Donkee turukapitalisatsioon?
DONKEE turukapitalisatsioon on $ 11.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DONKEE ringlev varu?
DONKEE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DONKEE (ATH) hind?
DONKEE saavutab ATH hinna summas 0.00487944 USD.
Mis oli kõigi aegade DONKEE madalaim (ATL) hind?
DONKEE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DONKEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DONKEE kauplemismaht on -- USD.
Kas DONKEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DONKEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DONKEE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:22:06 (UTC+8)

Donkee (DONKEE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.