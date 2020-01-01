Donald Toad Coin (DTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Donald Toad Coin (DTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Donald Toad Coin (DTC) teave Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time. Ametlik veebisait: https://donaldtoad.com/ Ostke DTC kohe!

Donald Toad Coin (DTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Donald Toad Coin (DTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 221.82K $ 221.82K $ 221.82K Koguvaru: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Ringlev varu: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 221.82K $ 221.82K $ 221.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00488496 $ 0.00488496 $ 0.00488496 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00321501 $ 0.00321501 $ 0.00321501 Lisateave Donald Toad Coin (DTC) hinna kohta

Donald Toad Coin (DTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Donald Toad Coin (DTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DTC tokeni tokenoomikat, avastage DTC tokeni reaalajas hinda!

