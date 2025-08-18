Rohkem infot DOM

DOM hind (DOM)

1 DOM/USD reaalajas hind:

$0.00011186
$0.00011186
-13.30%1D
DOM (DOM) reaalajas hinnagraafik
DOM (DOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.00183158
$ 0.00183158$ 0.00183158

+0.91%

-13.39%

-10.26%

-10.26%

DOM (DOM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00183158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOM muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -13.39% 24 tunni vältel -10.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOM (DOM) – turuteave

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DOM praegune turukapitalisatsioon on $ 112.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOM ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.06K.

DOM (DOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.39%
30 päeva$ 0+2.39%
60 päeva$ 0+40.99%
90 päeva$ 0--

Mis on DOM (DOM)

The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.

Üksuse DOM (DOM) allikas

Ametlik veebisait

DOM hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOM (DOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOM (DOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOM hinna ennustust kohe!

DOM kohalike valuutade suhtes

DOM (DOM) tokenoomika

DOM (DOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOM (DOM) kohta

Kui palju on DOM (DOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOM/USD hind?
Praegune hind DOM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOM turukapitalisatsioon?
DOM turukapitalisatsioon on $ 112.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOM ringlev varu?
DOM ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOM (ATH) hind?
DOM saavutab ATH hinna summas 0.00183158 USD.
Mis oli kõigi aegade DOM madalaim (ATL) hind?
DOM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOM kauplemismaht on -- USD.
Kas DOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOM hinna ennustust.
DOM (DOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.