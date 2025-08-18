Mis on DOM (DOM)

The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.

Üksuse DOM (DOM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DOM (DOM) tokenoomika

DOM (DOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOM (DOM) kohta Kui palju on DOM (DOM) tänapäeval väärt? Reaalajas DOM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DOM turukapitalisatsioon? DOM turukapitalisatsioon on $ 112.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOM ringlev varu? DOM ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOM (ATH) hind? DOM saavutab ATH hinna summas 0.00183158 USD . Mis oli kõigi aegade DOM madalaim (ATL) hind? DOM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOM kauplemismaht on -- USD . Kas DOM sel aastal kõrgemale ka suundub? DOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOM hinna ennustust

DOM (DOM) Olulised valdkonna uudised