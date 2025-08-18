Mis on DOLR AI (DOLR)

Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.

Üksuse DOLR AI (DOLR) allikas Ametlik veebisait

DOLR AI hinna ennustus (USD)

DOLR kohalike valuutade suhtes

DOLR AI (DOLR) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOLR AI (DOLR) kohta Kui palju on DOLR AI (DOLR) tänapäeval väärt? Reaalajas DOLR hind USD on 0.00367441 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOLR/USD hind? $ 0.00367441 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOLR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DOLR AI turukapitalisatsioon? DOLR turukapitalisatsioon on $ 2.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOLR ringlev varu? DOLR ringlev varu on 652.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOLR (ATH) hind? DOLR saavutab ATH hinna summas 0.01501878 USD . Mis oli kõigi aegade DOLR madalaim (ATL) hind? DOLR nägi ATL hinda summas 0.0027657 USD . Milline on DOLR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOLR kauplemismaht on -- USD . Kas DOLR sel aastal kõrgemale ka suundub? DOLR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOLR hinna ennustust

DOLR AI (DOLR) Olulised valdkonna uudised