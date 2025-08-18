DOLR AI hind (DOLR)
-0.41%
-1.18%
-7.47%
-7.47%
DOLR AI (DOLR) reaalajas hind on $0.00367441. Viimase 24 tunni jooksul DOLR kaubeldud madalaim $ 0.00365926 ja kõrgeim $ 0.00385211 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOLRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01501878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0027657.
Lüliajalise tootluse osas on DOLR muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.18% 24 tunni vältel -7.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOLR AI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.40M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOLR ringlev varu on 652.51M, mille koguvaru on 1056748367.165768. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.88M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DOLR AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOLR AI ja USD hinnamuutus $ -0.0011012588.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOLR AI ja USD hinnamuutus $ -0.0014894735.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOLR AI ja USD hinnamuutus $ -0.00737446621299.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.18%
|30 päeva
|$ -0.0011012588
|-29.97%
|60 päeva
|$ -0.0014894735
|-40.53%
|90 päeva
|$ -0.00737446621299
|-66.74%
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
