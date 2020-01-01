DollarMoon (DMOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DollarMoon (DMOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DollarMoon (DMOON) teave The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury Ametlik veebisait: https://dollarmoon.io/ Ostke DMOON kohe!

DollarMoon (DMOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DollarMoon (DMOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 340.57K $ 340.57K $ 340.57K Koguvaru: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M Ringlev varu: $ 85.93M $ 85.93M $ 85.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 340.57K $ 340.57K $ 340.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058155 $ 0.058155 $ 0.058155 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00316114 $ 0.00316114 $ 0.00316114 Praegune hind: $ 0.00396354 $ 0.00396354 $ 0.00396354 Lisateave DollarMoon (DMOON) hinna kohta

DollarMoon (DMOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DollarMoon (DMOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMOON tokeni tokenoomikat, avastage DMOON tokeni reaalajas hinda!

DMOON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DMOON võiks suunduda? Meie DMOON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DMOON tokeni hinna ennustust kohe!

