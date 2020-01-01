Dollar (DOLLAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dollar (DOLLAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dollar (DOLLAR) teave The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money. Ametlik veebisait: https://dollaronsolana.lol/ Ostke DOLLAR kohe!

Dollar (DOLLAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dollar (DOLLAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 146.47K $ 146.47K $ 146.47K Koguvaru: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M Ringlev varu: $ 996.30M $ 996.30M $ 996.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 146.47K $ 146.47K $ 146.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00730902 $ 0.00730902 $ 0.00730902 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00007914 $ 0.00007914 $ 0.00007914 Praegune hind: $ 0.00014547 $ 0.00014547 $ 0.00014547 Lisateave Dollar (DOLLAR) hinna kohta

Dollar (DOLLAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dollar (DOLLAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOLLAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOLLAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOLLAR tokeni tokenoomikat, avastage DOLLAR tokeni reaalajas hinda!

DOLLAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOLLAR võiks suunduda? Meie DOLLAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOLLAR tokeni hinna ennustust kohe!

