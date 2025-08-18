Mis on Dollar (DOLLAR)

The project is a memecoin with the ticker $DOLLAR. Because a memecoin is basically a token that has no intrinsic value, and fiat currency, by definition, has no intrinsic value, we found it amusing to point out that the dollar was the original memecoin. This project plays on the irony that people attribute value to both memecoins and fiat currency despite their lack of intrinsic worth. By highlighting this comparison, $DOLLAR aims to humorously critique the concept of value and poke fun at the similarities between memecoins and traditional money.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dollar (DOLLAR) allikas Ametlik veebisait

Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dollar (DOLLAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dollar (DOLLAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dollar hinna ennustust kohe!

DOLLAR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Dollar (DOLLAR) tokenoomika

Dollar (DOLLAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOLLAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dollar (DOLLAR) kohta Kui palju on Dollar (DOLLAR) tänapäeval väärt? Reaalajas DOLLAR hind USD on 0.00016275 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOLLAR/USD hind? $ 0.00016275 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOLLAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dollar turukapitalisatsioon? DOLLAR turukapitalisatsioon on $ 162.19K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOLLAR ringlev varu? DOLLAR ringlev varu on 996.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOLLAR (ATH) hind? DOLLAR saavutab ATH hinna summas 0.00730902 USD . Mis oli kõigi aegade DOLLAR madalaim (ATL) hind? DOLLAR nägi ATL hinda summas 0.00007914 USD . Milline on DOLLAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOLLAR kauplemismaht on -- USD . Kas DOLLAR sel aastal kõrgemale ka suundub? DOLLAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOLLAR hinna ennustust

Dollar (DOLLAR) Olulised valdkonna uudised