DOKI (DOKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOKI (DOKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOKI (DOKI) teave In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter. Ametlik veebisait: https://dokicoin.io/ Ostke DOKI kohe!

DOKI (DOKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOKI (DOKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.32K $ 7.32K $ 7.32K Koguvaru: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M Ringlev varu: $ 152.01M $ 152.01M $ 152.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.18K $ 8.18K $ 8.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01352228 $ 0.01352228 $ 0.01352228 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DOKI (DOKI) hinna kohta

DOKI (DOKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOKI (DOKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOKI tokeni tokenoomikat, avastage DOKI tokeni reaalajas hinda!

DOKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOKI võiks suunduda? Meie DOKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!