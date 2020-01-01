DOKI (DOKI) tokenoomika
In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter.
DOKI (DOKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage DOKI (DOKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
DOKI (DOKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
DOKI (DOKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate DOKI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
DOKI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate DOKI tokeni tokenoomikat, avastage DOKI tokeni reaalajas hinda!
Tahaksite teada, kuhu DOKI võiks suunduda? Meie DOKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
