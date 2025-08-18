Rohkem infot DOKI

DOKI hind (DOKI)

Loendis mitteolevad

1 DOKI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DOKI (DOKI) reaalajas hinnagraafik
DOKI (DOKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01352228
$ 0.01352228$ 0.01352228

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.57%

+8.57%

DOKI (DOKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01352228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOKI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOKI (DOKI) – turuteave

$ 7.32K
$ 7.32K$ 7.32K

--
----

$ 8.18K
$ 8.18K$ 8.18K

152.01M
152.01M 152.01M

170,000,000.0
170,000,000.0 170,000,000.0

DOKI praegune turukapitalisatsioon on $ 7.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOKI ringlev varu on 152.01M, mille koguvaru on 170000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.18K.

DOKI (DOKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOKI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOKI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-9.99%
60 päeva$ 0+34.94%
90 päeva$ 0--

Mis on DOKI (DOKI)

In the mystical realms of the Odin Protocol, a whimsical tale unfolds with DOKI, a tiny dragon with a heart full of wonder. Hailing from a legacy shrouded in mystery, DOKI is the sole survivor of his kind, the last dragon in a world of forgotten lore. His sole window to the vast expanse of the cosmos is through X - his mystical connection to the world, manifested through the ethereal platform of Twitter.

Üksuse DOKI (DOKI) allikas

Ametlik veebisait

DOKI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOKI (DOKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOKI (DOKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOKI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOKI hinna ennustust kohe!

DOKI kohalike valuutade suhtes

DOKI (DOKI) tokenoomika

DOKI (DOKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOKI (DOKI) kohta

Kui palju on DOKI (DOKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOKI/USD hind?
Praegune hind DOKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOKI turukapitalisatsioon?
DOKI turukapitalisatsioon on $ 7.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOKI ringlev varu?
DOKI ringlev varu on 152.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOKI (ATH) hind?
DOKI saavutab ATH hinna summas 0.01352228 USD.
Mis oli kõigi aegade DOKI madalaim (ATL) hind?
DOKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOKI kauplemismaht on -- USD.
Kas DOKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOKI hinna ennustust.
