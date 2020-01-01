DOK (DOK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOK (DOK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOK (DOK) teave It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾 Ametlik veebisait: https://www.dogelink.io/ Ostke DOK kohe!

DOK (DOK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOK (DOK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.12K $ 4.12K $ 4.12K Koguvaru: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M Ringlev varu: $ 998.00M $ 998.00M $ 998.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.12K $ 4.12K $ 4.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00395584 $ 0.00395584 $ 0.00395584 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DOK (DOK) hinna kohta

DOK (DOK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOK (DOK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOK tokeni tokenoomikat, avastage DOK tokeni reaalajas hinda!

DOK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOK võiks suunduda? Meie DOK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!