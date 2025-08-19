Rohkem infot DOK

DOK logo

DOK hind (DOK)

Loendis mitteolevad

1 DOK/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DOK (DOK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:24:43 (UTC+8)

DOK (DOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395584
$ 0.00395584$ 0.00395584

$ 0.00000256
$ 0.00000256$ 0.00000256

--

--

+8.70%

+8.70%

DOK (DOK) reaalajas hind on $0.00000412. Viimase 24 tunni jooksul DOK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00395584 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000256.

Lüliajalise tootluse osas on DOK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOK (DOK) – turuteave

$ 4.12K
$ 4.12K$ 4.12K

--
----

$ 4.12K
$ 4.12K$ 4.12K

998.00M
998.00M 998.00M

998,000,000.0
998,000,000.0 998,000,000.0

DOK praegune turukapitalisatsioon on $ 4.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOK ringlev varu on 998.00M, mille koguvaru on 998000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.12K.

DOK (DOK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOK ja USD hinnamuutus $ -0.0000000441.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOK ja USD hinnamuutus $ +0.0000012163.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOK ja USD hinnamuutus $ -0.000000016717019686977.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000000441-1.07%
60 päeva$ +0.0000012163+29.52%
90 päeva$ -0.000000016717019686977-0.40%

Mis on DOK (DOK)

It’s me, DOK (DOK), the ultimate AI pet agent ruling the digital universe! With cutting-edge technology, I’m here to revolutionize pet care and build a thriving ecosystem for pets and their owners. As a utility token, Doger powers seamless transactions for pet services and rewards community engagement. Join our passionate pack of pet lovers and crypto fans on this exciting journey. Let’s make the world better for our furry friends! 🐾

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DOK (DOK) allikas

Ametlik veebisait

DOK hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOK (DOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOK (DOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOK hinna ennustust kohe!

DOK kohalike valuutade suhtes

DOK (DOK) tokenoomika

DOK (DOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOK (DOK) kohta

Kui palju on DOK (DOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOK hind USD on 0.00000412 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOK/USD hind?
Praegune hind DOK/USD on $ 0.00000412. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOK turukapitalisatsioon?
DOK turukapitalisatsioon on $ 4.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOK ringlev varu?
DOK ringlev varu on 998.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOK (ATH) hind?
DOK saavutab ATH hinna summas 0.00395584 USD.
Mis oli kõigi aegade DOK madalaim (ATL) hind?
DOK nägi ATL hinda summas 0.00000256 USD.
Milline on DOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOK kauplemismaht on -- USD.
Kas DOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.