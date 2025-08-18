Rohkem infot DOJO

Dojo token hind (DOJO)

1 DOJO/USD reaalajas hind:

$0.00082801
$0.00082801$0.00082801
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dojo token (DOJO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:59:06 (UTC+8)

Dojo token (DOJO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.48
$ 5.48$ 5.48

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dojo token (DOJO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOJO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOJOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOJO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dojo token (DOJO) – turuteave

$ 527.44K
$ 527.44K$ 527.44K

--
----

$ 662.41K
$ 662.41K$ 662.41K

637.00M
637.00M 637.00M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Dojo token praegune turukapitalisatsioon on $ 527.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOJO ringlev varu on 637.00M, mille koguvaru on 800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 662.41K.

Dojo token (DOJO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dojo token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dojo token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dojo token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dojo token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-25.52%
60 päeva$ 0+13.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

Dojo token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dojo token (DOJO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dojo token (DOJO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dojo token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dojo token hinna ennustust kohe!

DOJO kohalike valuutade suhtes

Dojo token (DOJO) tokenoomika

Dojo token (DOJO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOJO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dojo token (DOJO) kohta

Kui palju on Dojo token (DOJO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOJO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOJO/USD hind?
Praegune hind DOJO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dojo token turukapitalisatsioon?
DOJO turukapitalisatsioon on $ 527.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOJO ringlev varu?
DOJO ringlev varu on 637.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOJO (ATH) hind?
DOJO saavutab ATH hinna summas 5.48 USD.
Mis oli kõigi aegade DOJO madalaim (ATL) hind?
DOJO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOJO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOJO kauplemismaht on -- USD.
Kas DOJO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOJO hinna ennustust.
