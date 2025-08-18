Mis on Dojo token (DOJO)

DojoSwap is a Uniswap-inspired automated market-maker (AMM) protocol implemented with smart contracts on the Injective blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dojo token (DOJO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dojo token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dojo token (DOJO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dojo token (DOJO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dojo token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dojo token hinna ennustust kohe!

DOJO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Dojo token (DOJO) tokenoomika

Dojo token (DOJO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOJO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dojo token (DOJO) kohta Kui palju on Dojo token (DOJO) tänapäeval väärt? Reaalajas DOJO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOJO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOJO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dojo token turukapitalisatsioon? DOJO turukapitalisatsioon on $ 527.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOJO ringlev varu? DOJO ringlev varu on 637.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOJO (ATH) hind? DOJO saavutab ATH hinna summas 5.48 USD . Mis oli kõigi aegade DOJO madalaim (ATL) hind? DOJO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOJO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOJO kauplemismaht on -- USD . Kas DOJO sel aastal kõrgemale ka suundub? DOJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOJO hinna ennustust

Dojo token (DOJO) Olulised valdkonna uudised