Dojo Protocol (DOAI) teave Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Ametlik veebisait: https://dojoprotocol.com/ Valge raamat: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Ostke DOAI kohe!

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dojo Protocol (DOAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 68.39K $ 68.39K $ 68.39K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.18K $ 152.18K $ 152.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015219 $ 0.00015219 $ 0.00015219 Lisateave Dojo Protocol (DOAI) hinna kohta

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOAI tokeni tokenoomikat, avastage DOAI tokeni reaalajas hinda!

DOAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOAI võiks suunduda? Meie DOAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOAI tokeni hinna ennustust kohe!

