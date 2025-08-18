Mis on Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Üksuse Dojo Protocol (DOAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dojo Protocol (DOAI) kohta Kui palju on Dojo Protocol (DOAI) tänapäeval väärt? Reaalajas DOAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOAI/USD hind? $ 0 . Milline on Dojo Protocol turukapitalisatsioon? DOAI turukapitalisatsioon on $ 80.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOAI ringlev varu? DOAI ringlev varu on 449.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOAI (ATH) hind? DOAI saavutab ATH hinna summas 0.03595159 USD . Mis oli kõigi aegade DOAI madalaim (ATL) hind? DOAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOAI kauplemismaht on -- USD .

