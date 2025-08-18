Rohkem infot DOAI

1 DOAI/USD reaalajas hind:

$0.00017964
$0.00017964$0.00017964
-1.70%1D
Dojo Protocol (DOAI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 16:58:59 (UTC+8)

Dojo Protocol (DOAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03595159
$ 0.03595159$ 0.03595159

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-1.72%

-4.94%

-4.94%

Dojo Protocol (DOAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03595159 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOAI muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.72% 24 tunni vältel -4.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dojo Protocol (DOAI) – turuteave

$ 80.73K
$ 80.73K$ 80.73K

--
----

$ 179.65K
$ 179.65K$ 179.65K

449.38M
449.38M 449.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dojo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 80.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOAI ringlev varu on 449.38M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 179.65K.

Dojo Protocol (DOAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dojo Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dojo Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dojo Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dojo Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.72%
30 päeva$ 0-28.20%
60 päeva$ 0-47.40%
90 päeva$ 0--

Mis on Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Üksuse Dojo Protocol (DOAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dojo Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dojo Protocol (DOAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dojo Protocol (DOAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dojo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dojo Protocol hinna ennustust kohe!

DOAI kohalike valuutade suhtes

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika

Dojo Protocol (DOAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dojo Protocol (DOAI) kohta

Kui palju on Dojo Protocol (DOAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOAI/USD hind?
Praegune hind DOAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dojo Protocol turukapitalisatsioon?
DOAI turukapitalisatsioon on $ 80.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOAI ringlev varu?
DOAI ringlev varu on 449.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOAI (ATH) hind?
DOAI saavutab ATH hinna summas 0.03595159 USD.
Mis oli kõigi aegade DOAI madalaim (ATL) hind?
DOAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOAI kauplemismaht on -- USD.
Kas DOAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOAI hinna ennustust.
2025-08-18 16:58:59 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.