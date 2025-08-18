Rohkem infot DOGY

Dogy (DOGY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 20:48:19 (UTC+8)

Dogy (DOGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+0.76%

+12.61%

+12.61%

Dogy (DOGY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOGY muutunud -0.01% viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +12.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dogy (DOGY) – turuteave

$ 40.41K
$ 40.41K$ 40.41K

--
----

$ 40.41K
$ 40.41K$ 40.41K

999.88B
999.88B 999.88B

999,879,522,221.2959
999,879,522,221.2959 999,879,522,221.2959

Dogy praegune turukapitalisatsioon on $ 40.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGY ringlev varu on 999.88B, mille koguvaru on 999879522221.2959. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.41K.

Dogy (DOGY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dogy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dogy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dogy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dogy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.76%
30 päeva$ 0+14.74%
60 päeva$ 0+16.80%
90 päeva$ 0--

Mis on Dogy (DOGY)

Woofing Our Way to the Moon! Welcome to Dogy, the next big dog memecoin that's set to explode! Dogy represents all dogs, bringing love for our furry friends and hilarious memes to the crypto world. Dogy is more than just a token; it's a movement powered by a community of dog lovers and meme enthusiasts. Whether you're new to crypto or a seasoned pro, Dogy offers an exciting and fun investment opportunity. By joining the Dogy pack, you're not just holding a promising new token—you're supporting a cause that loves dogs and spreads joy through memes. Get ready to ride the wave of the next big memecoin. Dogy to the moon!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Dogy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dogy (DOGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dogy (DOGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dogy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dogy hinna ennustust kohe!

DOGY kohalike valuutade suhtes

Dogy (DOGY) tokenoomika

Dogy (DOGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dogy (DOGY) kohta

Kui palju on Dogy (DOGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGY/USD hind?
Praegune hind DOGY/USD on $ 0.
Milline on Dogy turukapitalisatsioon?
DOGY turukapitalisatsioon on $ 40.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGY ringlev varu?
DOGY ringlev varu on 999.88B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGY (ATH) hind?
DOGY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGY madalaim (ATL) hind?
DOGY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGY kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.
Dogy (DOGY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.