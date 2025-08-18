Mis on dogwithSHDZ (SHDZ)

$SHDZ (Dog with SHDZ) is a fun and community-driven memecoin centered around a dog mascot wearing sunglasses. The project aims to blend humor, creativity, and the spirit of crypto culture, offering a token that goes beyond typical memecoins. With its fair launch on Pump.fun, $SHDZ ensures transparency and equal opportunity for all participants. The token is designed to create a vibrant, engaged community that shares a love for memes, lightheartedness, and the festive side of crypto. While the project celebrates inclusivity and fun, $SHDZ is also exploring future utility and expanding its presence through strategic partnerships, listings, and community-driven initiatives. The mascot’s love for Christmas vibes adds a unique, seasonal twist to the brand, further distinguishing $SHDZ in the memecoin landscape.

dogwithSHDZ (SHDZ) tokenoomika

dogwithSHDZ (SHDZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHDZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on dogwithSHDZ (SHDZ) tänapäeval väärt? Reaalajas SHDZ hind USD on 0.00006463 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHDZ/USD hind? $ 0.00006463 . Milline on dogwithSHDZ turukapitalisatsioon? SHDZ turukapitalisatsioon on $ 64.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHDZ ringlev varu? SHDZ ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHDZ (ATH) hind? SHDZ saavutab ATH hinna summas 0.0012572 USD . Mis oli kõigi aegade SHDZ madalaim (ATL) hind? SHDZ nägi ATL hinda summas 0.00001662 USD . Milline on SHDZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHDZ kauplemismaht on -- USD . Kas SHDZ sel aastal kõrgemale ka suundub? SHDZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

