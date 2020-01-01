Dogwifscarf ($SCARF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dogwifscarf ($SCARF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dogwifscarf ($SCARF) teave Dogwifscarf ($SCARF) is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. It leverages viral marketing and innovative community engagement to drive rapid adoption and sustainable growth. With a clear roadmap defined by market cap milestones—from foundational community building to mass adoption—Dogwifscarf is poised to expand its ecosystem through utility enhancements, NFT drops, and strategic exchange listings. Join the movement and help reshape the crypto landscape! Ametlik veebisait: https://www.dogwifscarf.wtf/ Ostke $SCARF kohe!

Dogwifscarf ($SCARF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogwifscarf ($SCARF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.57K $ 25.57K $ 25.57K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.57K $ 25.57K $ 25.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dogwifscarf ($SCARF) hinna kohta

Dogwifscarf ($SCARF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogwifscarf ($SCARF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SCARF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SCARF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SCARF tokeni tokenoomikat, avastage $SCARF tokeni reaalajas hinda!

$SCARF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SCARF võiks suunduda? Meie $SCARF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SCARF tokeni hinna ennustust kohe!

