Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dogsheetcoin (DOGSHEET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dogsheetcoin (DOGSHEET) teave Dogsheet is all about the lazy life, and there’s nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That’s his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Ametlik veebisait: https://dogsheet.xyz/ Ostke DOGSHEET kohe!

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogsheetcoin (DOGSHEET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Koguvaru: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Ringlev varu: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.30K $ 14.30K $ 14.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00326356 $ 0.00326356 $ 0.00326356 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dogsheetcoin (DOGSHEET) hinna kohta

Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogsheetcoin (DOGSHEET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGSHEET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGSHEET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGSHEET tokeni tokenoomikat, avastage DOGSHEET tokeni reaalajas hinda!

DOGSHEET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGSHEET võiks suunduda? Meie DOGSHEET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGSHEET tokeni hinna ennustust kohe!

