Dogs Rock (DOGSROCK) teave Dogs Rock is a meme project on the Binance Smart Chain platform, inspired by a Tweet by billionaire Elon Musk. DogsRock deducts 10% of each transaction: 2% for marketing, 2% to reward holders, 6% for buyback to help stabilize prices. Ametlik veebisait: https://dogsrock.xyz Valge raamat: https://dogsrock.xyz/dogsrockwpv1.pdf Ostke DOGSROCK kohe!

Dogs Rock (DOGSROCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogs Rock (DOGSROCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 158.09K $ 158.09K $ 158.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dogs Rock (DOGSROCK) hinna kohta

Dogs Rock (DOGSROCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogs Rock (DOGSROCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGSROCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGSROCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGSROCK tokeni tokenoomikat, avastage DOGSROCK tokeni reaalajas hinda!

