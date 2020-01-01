Dogs of Elon (DOE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dogs of Elon (DOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dogs of Elon (DOE) teave The Dogs of Elon (DOE) is a community take-over project. Rug-pulled twice by evil forces, these dogs of war refuse to give up. No more teams, no more rugs, just a community of loyal dogs working together. The DOE mission is simple - to Mars and beyond. Fuck the jeets... DOE relies on the community to push the narrative so join the DOE army and show us what you got. With a blue-tick OpenSea NFT collection and a community developed Web3 game ready to drop, these dogs cant be stopped. Join our Telegram for all the latest alpha news. Ametlik veebisait: https://dogsofelon.io/ Ostke DOE kohe!

Dogs of Elon (DOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogs of Elon (DOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.25K $ 58.25K $ 58.25K Koguvaru: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M Ringlev varu: $ 350.17M $ 350.17M $ 350.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.25K $ 58.25K $ 58.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01712076 $ 0.01712076 $ 0.01712076 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016635 $ 0.00016635 $ 0.00016635 Lisateave Dogs of Elon (DOE) hinna kohta

Dogs of Elon (DOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogs of Elon (DOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOE tokeni tokenoomikat, avastage DOE tokeni reaalajas hinda!

DOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOE võiks suunduda? Meie DOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOE tokeni hinna ennustust kohe!

