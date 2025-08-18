Rohkem infot DOGNUS

Dognus hind (DOGNUS)

Loendis mitteolevad

1 DOGNUS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Dognus (DOGNUS) reaalajas hinnagraafik
Dognus (DOGNUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dognus (DOGNUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGNUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGNUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOGNUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dognus (DOGNUS) – turuteave

$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K

--
----

$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K

51.75B
51.75B 51.75B

51,749,986,649.8227
51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227

Dognus praegune turukapitalisatsioon on $ 6.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGNUS ringlev varu on 51.75B, mille koguvaru on 51749986649.8227. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.94K.

Dognus (DOGNUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dognus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dognus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dognus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dognus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+38.51%
60 päeva$ 0+60.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Dognus (DOGNUS)

A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem.

Üksuse Dognus (DOGNUS) allikas

Ametlik veebisait

Dognus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dognus (DOGNUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dognus (DOGNUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dognus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dognus hinna ennustust kohe!

DOGNUS kohalike valuutade suhtes

Dognus (DOGNUS) tokenoomika

Dognus (DOGNUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGNUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dognus (DOGNUS) kohta

Kui palju on Dognus (DOGNUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGNUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGNUS/USD hind?
Praegune hind DOGNUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dognus turukapitalisatsioon?
DOGNUS turukapitalisatsioon on $ 6.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGNUS ringlev varu?
DOGNUS ringlev varu on 51.75B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGNUS (ATH) hind?
DOGNUS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGNUS madalaim (ATL) hind?
DOGNUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOGNUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGNUS kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGNUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGNUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGNUS hinna ennustust.
Dognus (DOGNUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.