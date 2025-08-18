Rohkem infot DOGMOM

DOGMOM Hinnainfo

DOGMOM Ametlik veebisait

DOGMOM Tokenoomika

DOGMOM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DOGMOM logo

DOGMOM hind (DOGMOM)

Loendis mitteolevad

1 DOGMOM/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DOGMOM (DOGMOM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:21:16 (UTC+8)

DOGMOM (DOGMOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+16.48%

+16.48%

DOGMOM (DOGMOM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGMOM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGMOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOGMOM muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +16.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOGMOM (DOGMOM) – turuteave

$ 5.81K
$ 5.81K$ 5.81K

--
----

$ 5.81K
$ 5.81K$ 5.81K

908.77M
908.77M 908.77M

908,772,322.249177
908,772,322.249177 908,772,322.249177

DOGMOM praegune turukapitalisatsioon on $ 5.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGMOM ringlev varu on 908.77M, mille koguvaru on 908772322.249177. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.81K.

DOGMOM (DOGMOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOGMOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOGMOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOGMOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOGMOM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-2.38%
60 päeva$ 0+26.21%
90 päeva$ 0--

Mis on DOGMOM (DOGMOM)

DOGMOM is a wholesome meme project built on the Solana blockchain. At first glance, it’s all smiles — a loving mother Shiba Inu cooking meals, pushing swings, and raising her pups with care and devotion. But this isn’t just another feel-good meme. DOGMOM is a tribute to the strength, resilience, and quiet power of maternal love. Behind every gentle smile is a protector, a teacher, a provider — the backbone of the pack. In a sea of chaos and degeneracy, DOGMOM stands tall as a symbol of warmth and stability. It’s not just about memes; it’s about building a cozy, loyal, and fiercely united community. Much love. Very mom. So care. This is DOGMOM — a reminder that in the wild world of Web3, sometimes the softest touch leaves the deepest impact.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DOGMOM (DOGMOM) allikas

Ametlik veebisait

DOGMOM hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOGMOM (DOGMOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGMOM (DOGMOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGMOM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOGMOM hinna ennustust kohe!

DOGMOM kohalike valuutade suhtes

DOGMOM (DOGMOM) tokenoomika

DOGMOM (DOGMOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGMOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOGMOM (DOGMOM) kohta

Kui palju on DOGMOM (DOGMOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGMOM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGMOM/USD hind?
Praegune hind DOGMOM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOGMOM turukapitalisatsioon?
DOGMOM turukapitalisatsioon on $ 5.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGMOM ringlev varu?
DOGMOM ringlev varu on 908.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGMOM (ATH) hind?
DOGMOM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGMOM madalaim (ATL) hind?
DOGMOM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOGMOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGMOM kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGMOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGMOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGMOM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:21:16 (UTC+8)

DOGMOM (DOGMOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.