Dogius Maximus (DOGIUS) teave Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without. Ametlik veebisait: https://dogius.vip Ostke DOGIUS kohe!

Dogius Maximus (DOGIUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogius Maximus (DOGIUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.17K $ 42.17K $ 42.17K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.17K $ 42.17K $ 42.17K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00221834 $ 0.00221834 $ 0.00221834 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dogius Maximus (DOGIUS) hinna kohta

Dogius Maximus (DOGIUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogius Maximus (DOGIUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGIUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGIUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGIUS tokeni tokenoomikat, avastage DOGIUS tokeni reaalajas hinda!

DOGIUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGIUS võiks suunduda? Meie DOGIUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGIUS tokeni hinna ennustust kohe!

