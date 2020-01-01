Doggo Inu (DOGGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doggo Inu (DOGGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doggo Inu (DOGGO) teave Doggo Inu ($DOGGO) is a community-driven memecoin project on the Ethereum blockchain. Originally launched by a developer who later abandoned the project, Doggo Inu has since evolved into a decentralized initiative fully led and supported by its community. The project's focus is to build a fun and engaging ecosystem while also providing a platform for positive social impact, including charitable contributions to organizations that help dogs with disabilities. Ametlik veebisait: https://firstdoggoeth.community Ostke DOGGO kohe!

Doggo Inu (DOGGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doggo Inu (DOGGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.15K $ 123.15K $ 123.15K Koguvaru: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T Ringlev varu: $ 499.92T $ 499.92T $ 499.92T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 123.15K $ 123.15K $ 123.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Doggo Inu (DOGGO) hinna kohta

Doggo Inu (DOGGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doggo Inu (DOGGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGGO tokeni tokenoomikat, avastage DOGGO tokeni reaalajas hinda!

DOGGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGGO võiks suunduda? Meie DOGGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGGO tokeni hinna ennustust kohe!

