Dogggo (DOGGGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dogggo (DOGGGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dogggo (DOGGGO) teave DOGGGO is the funniest meme token since 2021. We are grateful to those who contributed to the growth of the project and also to those who dumped all. We are working to give to our lovely deformed dog the opportunity to become a crypto-legend. Dogggo needs love and the world needs Dogggo. Ametlik veebisait: https://dogggo.io/ Valge raamat: https://dogggo.medium.com/wake-the-dogggo-909eb7c75e15 Ostke DOGGGO kohe!

Dogggo (DOGGGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dogggo (DOGGGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.55K $ 44.55K $ 44.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00177147 $ 0.00177147 $ 0.00177147 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0004455 $ 0.0004455 $ 0.0004455 Lisateave Dogggo (DOGGGO) hinna kohta

Dogggo (DOGGGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dogggo (DOGGGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGGGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGGGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGGGO tokeni tokenoomikat, avastage DOGGGO tokeni reaalajas hinda!

DOGGGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGGGO võiks suunduda? Meie DOGGGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGGGO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!