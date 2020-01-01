Doggensnout (DOGGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doggensnout (DOGGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doggensnout (DOGGS) teave Matt Furie, famous for creating the iconic Pepe the Frog, has watched his character become a staple in various internet communities. But Furie's genius doesn't stop at Pepe. Enter the Doggensnout Skeptic, the ultimate Pepe killer. In the cutthroat world of digital and meme culture, where Pepe tokens have gained traction, the Doggensnout Skeptic is here to disrupt the scene.

Doggensnout (DOGGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doggensnout (DOGGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.06K $ 80.06K $ 80.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02340398 $ 0.02340398 $ 0.02340398 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Doggensnout (DOGGS) hinna kohta

Doggensnout (DOGGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doggensnout (DOGGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGGS tokeni tokenoomikat, avastage DOGGS tokeni reaalajas hinda!

DOGGS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGGS võiks suunduda? Meie DOGGS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGGS tokeni hinna ennustust kohe!

