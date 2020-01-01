DogemonGo (DOGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DogemonGo (DOGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DogemonGo (DOGO) teave Combine the Playing Experience from PokemonGo with your Favourite Dogemons! Start catching Dogemons today & If you’re a great trainer, you can find Crypto Currency as prey among other Dogemons. Ametlik veebisait: https://dogemongo.com/ Ostke DOGO kohe!

DogemonGo (DOGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DogemonGo (DOGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.40K $ 17.40K $ 17.40K Koguvaru: $ 138.00B $ 138.00B $ 138.00B Ringlev varu: $ 104.93B $ 104.93B $ 104.93B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.89K $ 22.89K $ 22.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DogemonGo (DOGO) hinna kohta

DogemonGo (DOGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DogemonGo (DOGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGO tokeni tokenoomikat, avastage DOGO tokeni reaalajas hinda!

DOGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGO võiks suunduda? Meie DOGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGO tokeni hinna ennustust kohe!

