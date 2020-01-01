DOGELINK (DOGER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGELINK (DOGER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGELINK (DOGER) teave DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future. Ametlik veebisait: https://dogelink.io/ Ostke DOGER kohe!

DOGELINK (DOGER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGELINK (DOGER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.31K $ 14.31K $ 14.31K Koguvaru: $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M Ringlev varu: $ 952.12M $ 952.12M $ 952.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.31K $ 14.31K $ 14.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03338756 $ 0.03338756 $ 0.03338756 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DOGELINK (DOGER) hinna kohta

DOGELINK (DOGER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGELINK (DOGER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGER tokeni tokenoomikat, avastage DOGER tokeni reaalajas hinda!

DOGER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGER võiks suunduda? Meie DOGER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGER tokeni hinna ennustust kohe!

