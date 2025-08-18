Rohkem infot DOGER

DOGELINK hind (DOGER)

1 DOGER/USD reaalajas hind:

--
----
-5.70%1D
DOGELINK (DOGER) reaalajas hinnagraafik
DOGELINK (DOGER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03338756
$ 0.03338756$ 0.03338756

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-5.79%

-5.55%

-5.55%

DOGELINK (DOGER) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOGER kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03338756 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOGER muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -5.79% 24 tunni vältel -5.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOGELINK (DOGER) – turuteave

$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K

--
----

$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K

952.12M
952.12M 952.12M

952,121,205.676143
952,121,205.676143 952,121,205.676143

DOGELINK praegune turukapitalisatsioon on $ 14.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGER ringlev varu on 952.12M, mille koguvaru on 952121205.676143. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.38K.

DOGELINK (DOGER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOGELINK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOGELINK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOGELINK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOGELINK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.79%
30 päeva$ 0-2.82%
60 päeva$ 0+35.59%
90 päeva$ 0--

Mis on DOGELINK (DOGER)

DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！ Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent! 🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered! Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DOGELINK (DOGER) allikas

Ametlik veebisait

DOGELINK hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOGELINK (DOGER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGELINK (DOGER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGELINK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOGELINK hinna ennustust kohe!

DOGER kohalike valuutade suhtes

DOGELINK (DOGER) tokenoomika

DOGELINK (DOGER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOGELINK (DOGER) kohta

Kui palju on DOGELINK (DOGER) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGER hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGER/USD hind?
Praegune hind DOGER/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOGELINK turukapitalisatsioon?
DOGER turukapitalisatsioon on $ 14.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGER ringlev varu?
DOGER ringlev varu on 952.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGER (ATH) hind?
DOGER saavutab ATH hinna summas 0.03338756 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGER madalaim (ATL) hind?
DOGER nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOGER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGER kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGER sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.