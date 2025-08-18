Mis on Dogei (DOGEI)

Dogei, launched on 7/1/2024, is a community-driven project designed as a safe haven for investors. Born from the idea of protecting against scams, it offers a place to invest securely and be part of something bigger. Dogei's story symbolizes resilience, showing that anyone can bounce back from hard times. His slogan, "Be Smart, Buy Red," reflects both his vibrant red color and his ethos. A hand-drawn cousin of Doge from China, Dogei appears in various versions, reflecting his emotions. His iconic OG Ethereum contract (0xe67) is proudly displayed on his legendary hat, and those who join become part of Dogei Club.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Dogei (DOGEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dogei (DOGEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dogei nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dogei (DOGEI) tokenoomika

Dogei (DOGEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dogei (DOGEI) kohta Kui palju on Dogei (DOGEI) tänapäeval väärt? Reaalajas DOGEI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOGEI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOGEI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dogei turukapitalisatsioon? DOGEI turukapitalisatsioon on $ 67.68K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOGEI ringlev varu? DOGEI ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGEI (ATH) hind? DOGEI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DOGEI madalaim (ATL) hind? DOGEI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOGEI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOGEI kauplemismaht on -- USD . Kas DOGEI sel aastal kõrgemale ka suundub? DOGEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGEI hinna ennustust

