DogeGF (DOGEGF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DogeGF (DOGEGF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

DogeGF (DOGEGF) teave DogeGF is an innovative blockchain meme project that stands at the crossroads of cryptocurrency and community spirit. Built on a foundation of reciprocity, it aims to redefine the meme coin landscape by promoting acts of kindness and mutual support among its users. Ametlik veebisait: https://www.dogegf.com

DogeGF (DOGEGF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DogeGF (DOGEGF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Koguvaru: $ 32,579.81T $ 32,579.81T $ 32,579.81T Ringlev varu: $ 27,540.48T $ 27,540.48T $ 27,540.48T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DogeGF (DOGEGF) hinna kohta

DogeGF (DOGEGF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DogeGF (DOGEGF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEGF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEGF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEGF tokeni tokenoomikat, avastage DOGEGF tokeni reaalajas hinda!

DOGEGF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEGF võiks suunduda? Meie DOGEGF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGEGF tokeni hinna ennustust kohe!

