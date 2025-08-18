Rohkem infot THE DOGEFATHER

DogeFather logo

DogeFather hind (THE DOGEFATHER)

Loendis mitteolevad

1 THE DOGEFATHER/USD reaalajas hind:

$0.00030224
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
DogeFather (THE DOGEFATHER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:50:37 (UTC+8)

DogeFather (THE DOGEFATHER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00030046
24 h madal
$ 0.00032411
24 h kõrge

$ 0.00030046
$ 0.00032411
$ 0.00764183
$ 0.00023447
+0.19%

-5.68%

-15.80%

-15.80%

DogeFather (THE DOGEFATHER) reaalajas hind on $0.00030278. Viimase 24 tunni jooksul THE DOGEFATHER kaubeldud madalaim $ 0.00030046 ja kõrgeim $ 0.00032411 näitab aktiivset turu volatiivsust. THE DOGEFATHERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00764183 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00023447.

Lüliajalise tootluse osas on THE DOGEFATHER muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -5.68% 24 tunni vältel -15.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DogeFather (THE DOGEFATHER) – turuteave

$ 301.57K
--
$ 301.57K
1.00B
1,000,000,000.0
DogeFather praegune turukapitalisatsioon on $ 301.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THE DOGEFATHER ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 301.57K.

DogeFather (THE DOGEFATHER) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DogeFather ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DogeFather ja USD hinnamuutus $ -0.0000207565.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DogeFather ja USD hinnamuutus $ -0.0001133382.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DogeFather ja USD hinnamuutus $ -0.0004809243221015103.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.68%
30 päeva$ -0.0000207565-6.85%
60 päeva$ -0.0001133382-37.43%
90 päeva$ -0.0004809243221015103-61.36%

Mis on DogeFather (THE DOGEFATHER)

The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DogeFather (THE DOGEFATHER) allikas

Ametlik veebisait

DogeFather hinna ennustus (USD)

Kui palju on DogeFather (THE DOGEFATHER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DogeFather (THE DOGEFATHER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DogeFather nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DogeFather hinna ennustust kohe!

THE DOGEFATHER kohalike valuutade suhtes

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenoomika

DogeFather (THE DOGEFATHER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THE DOGEFATHER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DogeFather (THE DOGEFATHER) kohta

Kui palju on DogeFather (THE DOGEFATHER) tänapäeval väärt?
Reaalajas THE DOGEFATHER hind USD on 0.00030278 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THE DOGEFATHER/USD hind?
Praegune hind THE DOGEFATHER/USD on $ 0.00030278. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DogeFather turukapitalisatsioon?
THE DOGEFATHER turukapitalisatsioon on $ 301.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THE DOGEFATHER ringlev varu?
THE DOGEFATHER ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THE DOGEFATHER (ATH) hind?
THE DOGEFATHER saavutab ATH hinna summas 0.00764183 USD.
Mis oli kõigi aegade THE DOGEFATHER madalaim (ATL) hind?
THE DOGEFATHER nägi ATL hinda summas 0.00023447 USD.
Milline on THE DOGEFATHER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THE DOGEFATHER kauplemismaht on -- USD.
Kas THE DOGEFATHER sel aastal kõrgemale ka suundub?
THE DOGEFATHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THE DOGEFATHER hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 15:50:37 (UTC+8)

