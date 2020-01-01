DogeCash (DOGEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DogeCash (DOGEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DogeCash (DOGEC) teave DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance. Ametlik veebisait: https://dogecash.net Ostke DOGEC kohe!

DogeCash (DOGEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DogeCash (DOGEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.29K $ 34.29K $ 34.29K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 18.83M $ 18.83M $ 18.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.23K $ 38.23K $ 38.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00182042 $ 0.00182042 $ 0.00182042 Lisateave DogeCash (DOGEC) hinna kohta

DogeCash (DOGEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DogeCash (DOGEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGEC tokeni tokenoomikat, avastage DOGEC tokeni reaalajas hinda!

DOGEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGEC võiks suunduda? Meie DOGEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

