DogeCash hind (DOGEC)

1 DOGEC/USD reaalajas hind:

$0.00183299
$0.00183299
+7.60%1D
DogeCash (DOGEC) reaalajas hinnagraafik
DogeCash (DOGEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0016597
$ 0.0016597
24 h madal
$ 0.00184198
$ 0.00184198
24 h kõrge

$ 0.0016597
$ 0.0016597

$ 0.00184198
$ 0.00184198

$ 4.19
$ 4.19

$ 0.00053419
$ 0.00053419

+0.14%

+7.86%

-17.91%

-17.91%

DogeCash (DOGEC) reaalajas hind on $0.00183475. Viimase 24 tunni jooksul DOGEC kaubeldud madalaim $ 0.0016597 ja kõrgeim $ 0.00184198 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00053419.

Lüliajalise tootluse osas on DOGEC muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +7.86% 24 tunni vältel -17.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DogeCash (DOGEC) – turuteave

$ 34.56K
$ 34.56K

--
--

$ 38.53K
$ 38.53K

18.83M
18.83M

21,000,000.0
21,000,000.0

DogeCash praegune turukapitalisatsioon on $ 34.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOGEC ringlev varu on 18.83M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.53K.

DogeCash (DOGEC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DogeCash ja USD hinnamuutus $ +0.00013363.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DogeCash ja USD hinnamuutus $ +0.0007265349.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DogeCash ja USD hinnamuutus $ -0.0001247048.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DogeCash ja USD hinnamuutus $ -0.0009571478475344443.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00013363+7.86%
30 päeva$ +0.0007265349+39.60%
60 päeva$ -0.0001247048-6.79%
90 päeva$ -0.0009571478475344443-34.28%

Mis on DogeCash (DOGEC)

DogeCash (DOGEC) is a transparent, community-governed cryptocurrency aimed at preserving what makes DogeCoin unique while offering an alternative way to get involved. This is done through the creation of DogeNodes, utilization of Proof of Stake, and active governance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DogeCash (DOGEC) allikas

Ametlik veebisait

DogeCash hinna ennustus (USD)

Kui palju on DogeCash (DOGEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DogeCash (DOGEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DogeCash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DogeCash hinna ennustust kohe!

DOGEC kohalike valuutade suhtes

DogeCash (DOGEC) tokenoomika

DogeCash (DOGEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DogeCash (DOGEC) kohta

Kui palju on DogeCash (DOGEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGEC hind USD on 0.00183475 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGEC/USD hind?
Praegune hind DOGEC/USD on $ 0.00183475. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DogeCash turukapitalisatsioon?
DOGEC turukapitalisatsioon on $ 34.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGEC ringlev varu?
DOGEC ringlev varu on 18.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGEC (ATH) hind?
DOGEC saavutab ATH hinna summas 4.19 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGEC madalaim (ATL) hind?
DOGEC nägi ATL hinda summas 0.00053419 USD.
Milline on DOGEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGEC kauplemismaht on -- USD.
Kas DOGEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGEC hinna ennustust.
