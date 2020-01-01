DOGEai ($DOGEAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGEai ($DOGEAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGEai ($DOGEAI) teave DOGEai is an autonomous AI agent designed to analyze and uncover waste and inefficiencies in government spending and policy decisions. By processing and summarizing U.S. Congressional bills, DOGEai transforms complex, inaccessible legislation into easily digestible insights for the public. This empowers citizens to engage with critical policy issues and fosters greater accountability. DOGEai envisions a future where transparent and accessible government data fuels innovation, research, and public engagement. Ametlik veebisait: https://dogeai.info/ Ostke $DOGEAI kohe!

DOGEai ($DOGEAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGEai ($DOGEAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 213.79K $ 213.79K $ 213.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.119063 $ 0.119063 $ 0.119063 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021297 $ 0.00021297 $ 0.00021297 Lisateave DOGEai ($DOGEAI) hinna kohta

DOGEai ($DOGEAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGEai ($DOGEAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DOGEAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DOGEAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DOGEAI tokeni tokenoomikat, avastage $DOGEAI tokeni reaalajas hinda!

$DOGEAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DOGEAI võiks suunduda? Meie $DOGEAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DOGEAI tokeni hinna ennustust kohe!

