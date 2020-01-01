DOGE ROCKET (ROCKET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGE ROCKET (ROCKET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGE ROCKET (ROCKET) teave Introducing DOGE ROCKET ($ROCKET) – the next-generation memecoin blasting off on the BNB Chain! With 0% tax, 100% community-driven governance, and unstoppable meme energy, $ROCKET is fueling up for a lunar mission. Inspired by the legendary Doge and powered by the rocket-fueled hype of true degen culture, this coin is built to soar. No team tokens, no dev wallet—just pure, decentralized moon fuel for the people. Whether you're here for the memes, the community, or the gains, DOGE ROCKET is ready to ignite. Get in early, strap in, and join us on the journey to the stars. It's not just another coin—it’s a movement. $ROCKET to the moon! Ametlik veebisait: https://doge-rocket.vip/ Ostke ROCKET kohe!

DOGE ROCKET (ROCKET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGE ROCKET (ROCKET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.11K $ 16.11K $ 16.11K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.11K $ 16.11K $ 16.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00175027 $ 0.00175027 $ 0.00175027 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DOGE ROCKET (ROCKET) hinna kohta

DOGE ROCKET (ROCKET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGE ROCKET (ROCKET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROCKET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROCKET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROCKET tokeni tokenoomikat, avastage ROCKET tokeni reaalajas hinda!

ROCKET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROCKET võiks suunduda? Meie ROCKET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROCKET tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!