DOGE on Solana (SDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGE on Solana (SDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGE on Solana (SDOGE) teave "Doge on Solana" brings the ultimate meme coin vibes to the Solana blockchain, where speed and low fees are king. We're talking lightning-fast transactions, almost zero gas, and all the chaotic, fun Doge energy you love—now supercharged on a next-gen platform. Forget the old Proof of Work grind; Solana’s where it's at. It’s Doge, but faster, smoother, and way more eco-friendly. The meme economy just leveled up, and "Doge on Solana" is here to take you for a wild ride. Get ready to YOLO with quicker payments, dApps, and all the degenerate glory, now on Solana! Ametlik veebisait: https://sdoge.wtf/ Ostke SDOGE kohe!

DOGE on Solana (SDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGE on Solana (SDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.73K $ 66.73K $ 66.73K Koguvaru: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M Ringlev varu: $ 821.84M $ 821.84M $ 821.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 66.73K $ 66.73K $ 66.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00674568 $ 0.00674568 $ 0.00674568 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DOGE on Solana (SDOGE) hinna kohta

DOGE on Solana (SDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGE on Solana (SDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDOGE tokeni tokenoomikat, avastage SDOGE tokeni reaalajas hinda!

SDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDOGE võiks suunduda? Meie SDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDOGE tokeni hinna ennustust kohe!

