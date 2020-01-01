Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Doge Mascot Shibu (SHIBU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Doge Mascot Shibu (SHIBU) teave This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has. Ametlik veebisait: https://shibuonsol.net/ Ostke SHIBU kohe!

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Doge Mascot Shibu (SHIBU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 99.14K $ 99.14K $ 99.14K Koguvaru: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Ringlev varu: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.14K $ 99.14K $ 99.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01318311 $ 0.01318311 $ 0.01318311 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Doge Mascot Shibu (SHIBU) hinna kohta

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIBU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIBU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIBU tokeni tokenoomikat, avastage SHIBU tokeni reaalajas hinda!

SHIBU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIBU võiks suunduda? Meie SHIBU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHIBU tokeni hinna ennustust kohe!

