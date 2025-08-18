Mis on Doge Mascot Shibu (SHIBU)

This project is endorsed by Artist and creator of Neiro and Kabosu Fantoumi. Her artwork is her life, and she shares it by creating childrens books using our famously known coins such as Neiro, Kobosu and Doge. She spreads joy through her books to children all around the world all while still educating using the Crypto space. We hope to further touch a variety of audience with Shibu like no other coin has.

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika

Doge Mascot Shibu (SHIBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Doge Mascot Shibu (SHIBU) kohta Kui palju on Doge Mascot Shibu (SHIBU) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIBU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIBU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIBU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Doge Mascot Shibu turukapitalisatsioon? SHIBU turukapitalisatsioon on $ 106.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIBU ringlev varu? SHIBU ringlev varu on 999.79M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIBU (ATH) hind? SHIBU saavutab ATH hinna summas 0.01318311 USD . Mis oli kõigi aegade SHIBU madalaim (ATL) hind? SHIBU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIBU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIBU kauplemismaht on -- USD . Kas SHIBU sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIBU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIBU hinna ennustust

